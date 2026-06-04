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Четверо футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Буркина-Фасо

Четверо футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Буркина-Фасо
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Вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), а также полузащитник Артём Карпукас («Локомотив») покинули расположение сборной России в преддверии товарищеской встречи с Буркина-Фасо (5 июня). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную команду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подчёркивается, что в Российском футбольном союзе (РФС) отметили, что к национальной команде присоединился нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, пропустивший товарищеский матч с Египтом (1:0).

Игра с Буркина-Фасо пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

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