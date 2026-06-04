Вандерсон: терять три титула — неприятно, но «Краснодар» стабильно находится на вершине

Бывший вингер «Краснодара» Вандерсон высказался об итогах сезона-2025/2026 для команды.

«Это был очень тяжёлый сезон для «Краснодара», потеря трёх титулов никогда не бывает приятной. Но хорошо, что команда стабильно находится на вершине во всех турнирах», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

12 июля «быки» уступили ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России в стартовой игре сезона-2025/2026. Весной чёрно-зелёные упустили чемпионство, заняв второе место в итоговой таблице Мир Российской Премьер-Лиги, а в Суперфинале Кубка страны проиграли «Спартаку» (1:1, 4:3 пен.).