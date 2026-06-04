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Деменко сравнил Мурада Мусаева с Олегом Романцевым и Юрием Сёминым

Деменко сравнил Мурада Мусаева с Олегом Романцевым и Юрием Сёминым
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Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко сравнил главного тренера «быков» Мурада Мусаева с российскими специалистами Олегом Романцевым и Юрием Сёминым, возглавлявшими «Спартак» и «Локомотив».

«Я не сторонник обсуждать тренерские моменты. Мусаев привёл «Краснодар» к чемпионству и занял второе место в следующем сезоне. Да, не хватило везения в плане второго золота РПЛ. Мурад Мусаев трижды выходил в финал Кубка России и не смог его взять. Не каждому тренеру доводилось приводить команду к чемпионству — таких единицы. Если мы берём тренеров в РПЛ, у нас Сергей Семак выигрывал семь чемпионств. Юрий Сёмин, Олег Романцев, Курбан Бердыев брали золото.

Возьмём других тренеров, которые занимали места ниже: мы же не говорим, что специалист плохой. Или, допустим, плохой Рашид Рахимов. Понятно, что слова Мостового о Мусаеве — это его мнение. Но осуждать тренерскую работу? Мостовой — великий футболист и может рассуждать. А Мусаев — молодой тренер и привёл «Краснодар» к чемпионству. Был близок ко второму золоту РПЛ. Это кропотливая тренерская работа», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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