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«Манчестер Сити» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере Сандро Тонали — Романо

«Манчестер Сити» и «Арсенал» заинтересованы в трансфере Сандро Тонали — Романо
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«Манчестер Сити» продолжает переговоры с «Ноттингем Форест» о покупке полузащитника Эллиота Андерсона после того, как первое предложение было отклонено. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «лесники» хотят получить за англичанина более € 116 млн.

По данным источника, опорник «Ньюкасла» Сандро Тонали может стать хорошим вариантом для «Манчестер Сити», если сделка по Андерсону не состоится. Сообщается, что лондонский «Арсенал» тоже заинтересован в итальянском футболисте.

Тонали перебрался в «Ньюкасл» из «Милана» летом 2023 года. В минувшем сезоне у 26-летнего игрока три гола и семь результативных передач в 53 матчах во всех турнирах.

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