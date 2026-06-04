«Бенфика» сообщила, что «Реал» заплатит € 15 млн за Моуринью, если Перес выиграет выборы

«Бенфика» объявила, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уведомил лиссабонский клуб, что «сливочные» заплатят € 15 млн за досрочное расторжение контракта с главным тренером португальской команды Жозе Моуринью, если Перес победит на президентских выборах. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана со ссылкой на сайт «Бенфики».

Президентские выборы в «Королевском клубе» состоятся 7 июня.

Моуринью возглавляет «Бенфику» с сентября 2025 года. Действующее трудовое соглашение португальского специалиста рассчитано до лета 2027 года. Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

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