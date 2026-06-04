Пятый бомбардир «Краснодара» Вандерсон: Джон Кордоба творит историю

Бывший футболист «Краснодара» Вандерсон высказался о колумбийском форварде команды Джоне Кордобе, а также оценил его вклад в чемпионство в сезоне-2024/2025.

— Кордоба творит историю, как и другие игроки «Краснодара».

— Кто лучший трансфер в истории клуба — Джон или ты?

— Я думаю, что он немного помог команде стать чемпионами. Но у каждого из нас своя история в «Краснодаре», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вандерсон является пятым бомбардиром в истории «Краснодара». На счету бразильца 50 мячей за клуб. Первое место в рейтинге, согласно официальному сайту клуба, с 80 голами занимает Кордоба.