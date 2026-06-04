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«Реал Сосьедад» хочет продать Захаряна или отдать его в аренду — AS

«Реал Сосьедад» хочет продать Захаряна или отдать его в аренду — AS
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«Реал Сосьедад» рассматривает вариант с продажей или арендой российского полузащитника Арсена Захаряна. Испанский клуб хочет сделать это в связи с нестабильной игрой футболиста. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Реале Сосьедад» по-прежнему уверены в талантах Захаряна, но считают, что на текущем этапе ему лучше продолжить карьеру в другом клубе. Следующие несколько недель станут ключевыми для принятия решения о будущем полузащитника.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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