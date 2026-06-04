Ajansspor: оклад Аугусто в «Зените» составит € 2,5 млн, о переходе могут объявить 5-7 июня

«Зенит» достиг соглашения о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» за € 20 млн. Контракт с 22-летним форвардом будет рассчитан до 2031 года. Об этом сообщает Ajansspor.

По информации источника, зарплата Аугусто в санкт-петербургском клубе составит € 2,5 млн в год. Оклад футболиста в «Трабзонспоре» — € 1 млн.

Подчёркивается, что турецкая команда хотела включить в контракт пункт, предоставляющий ей 10% от дальнейшей продажи нападающего.

Ожидается, что официальное объявление о трансфере будет сделано 5-7 июня.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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