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«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу Диоманда и опережает «ПСЖ» — The Athletic

«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу Диоманда и опережает «ПСЖ» — The Athletic
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Английский «Ливерпуль» вступил в переговоры с «РБ Лейпциг» по трансферу вингера Яна Диоманда из «РБ Лейпциг». Как сообщает издание The Athletic, у мерсисайдцев больше шансов на заключение сделки с игроком, чем у «ПСЖ».

По данным источника, «Лейпциг» неоднократно заявлял, что 19-летний футболист не продаётся и что для изменения позиции клуба потребуется предложение на сумму более € 130 млн. Учитывая, что прошлым летом «Ливерпуль» потратил € 522 млн, а также необходимость усиления других позиций, англичане могут не захотеть подписывать игрока.

Диоманд связан с «РБ Лейпциг» контрактом до 2030 года, в котором нет пункта о расторжении. «ПСЖ» тоже проявляет большой интерес к игроку, но пока не продвинулся так далеко, как «Ливерпуль». Ещё одним претендентом на футболиста является «Манчестер Сити».

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