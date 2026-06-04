«Ливерпуль» вступил в переговоры по трансферу Диоманда и опережает «ПСЖ» — The Athletic

Английский «Ливерпуль» вступил в переговоры с «РБ Лейпциг» по трансферу вингера Яна Диоманда из «РБ Лейпциг». Как сообщает издание The Athletic, у мерсисайдцев больше шансов на заключение сделки с игроком, чем у «ПСЖ».

По данным источника, «Лейпциг» неоднократно заявлял, что 19-летний футболист не продаётся и что для изменения позиции клуба потребуется предложение на сумму более € 130 млн. Учитывая, что прошлым летом «Ливерпуль» потратил € 522 млн, а также необходимость усиления других позиций, англичане могут не захотеть подписывать игрока.

Диоманд связан с «РБ Лейпциг» контрактом до 2030 года, в котором нет пункта о расторжении. «ПСЖ» тоже проявляет большой интерес к игроку, но пока не продвинулся так далеко, как «Ливерпуль». Ещё одним претендентом на футболиста является «Манчестер Сити».