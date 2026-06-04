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Карпин: если Ибрагимов не остановится, в будущем он большой помощник для сборной России

Карпин: если Ибрагимов не остановится, в будущем он большой помощник для сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове, а также оценил его перспективы в сборной.

«Ибрагимов — техничный, объёмный футболист. Если не остановится в росте, в будущем он большой помощник для сборной России», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Амир Ибрагимов выступает за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года и периодически привлекается к тренировкам с основным составом. Весной текущего года 18-летний уроженец Дагестана впервые был вызван в расположение сборной России на товарищеские матчи.

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