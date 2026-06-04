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«Баринов его пару раз прессанул». Алексей Миранчук — об игроке «МЮ» Ибрагимове

«Баринов его пару раз прессанул». Алексей Миранчук — об игроке «МЮ» Ибрагимове
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Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о 18-летнем крайнем нападающем национальной команды и «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове.

«Ибрагимову ещё надо привыкнуть. Играли с ним в квадрат, Бара его пару раз прессанул, он, наверное, после этого понял, как тут устроено (улыбается)», — передаёт слова Алексея Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На текущий момент Ибрагимов не дебютировал за сборную России.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

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