Алексей Миранчук рассказал, планирует ли посетить матчи чемпионата мира в США

Полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» из американской МЛС и сборной России Алексей Миранчук ответил, планирует ли он посетить матчи чемпионата мира, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Первая встреча турнира будет сыграна в четверг, 11 июня. В матче открытия встретятся Мексика и ЮАР.

«Не планировал посещать матчи чемпионата мира. Возможно, удастся сходить на матчи плей-офф в Атланте», — передаёт слова Алексея Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Российские клубы также не выступают в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.