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Алексей Миранчук рассказал, планирует ли посетить матчи чемпионата мира в США

Алексей Миранчук рассказал, планирует ли посетить матчи чемпионата мира в США
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Полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» из американской МЛС и сборной России Алексей Миранчук ответил, планирует ли он посетить матчи чемпионата мира, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Первая встреча турнира будет сыграна в четверг, 11 июня. В матче открытия встретятся Мексика и ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не планировал посещать матчи чемпионата мира. Возможно, удастся сходить на матчи плей-офф в Атланте», — передаёт слова Алексея Миранчука корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Российские клубы также не выступают в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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