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Карпин рассказал, почему Агкацев, Карпукас, Дивеев и Денисов покинули сборную России

Карпин рассказал, почему Агкацев, Карпукас, Дивеев и Денисов покинули сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), а также полузащитник Артём Карпукас («Локомотив») покинули расположение национальной команды в преддверии товарищеской встречи с Буркина-Фасо (5 июня).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Агкацева планировали на первый матч, отпустили. У Карпукаса запланированная операция на нос, знали об этом заранее. Дивеев почувствовал дискомфорт ещё в Египте, поэтому решили не рисковать. У Денисова никаких положительных сдвигов после травмы не было, он не мог помочь нам на этом сборе», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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