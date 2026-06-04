«Уверен, будет интересно». Карпин — о матче сборных России и Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче своих подопечных с командой Буркина-Фасо. Встреча пройдёт в пятницу, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Мы разбирали Буркина-Фасо. Надеюсь, учли все нюансы, футболисты всё знают. Эта сборная не звучит, как Египет, но это хорошая африканская команда. Это не Мали, где 11 футболистов за линией мяча, они агрессивнее. Надеюсь и уверен, будет интересная игра. Информации получили очень много», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В первой встрече в текущую международную паузу сборная России уступила Египту (0:1).