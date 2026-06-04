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Валерий Карпин рассказал, смотрел ли он финал Лиги чемпионов

Валерий Карпин рассказал, смотрел ли он финал Лиги чемпионов
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, смотрел ли он финал Лиги чемпионов, где «ПСЖ» встречался с «Арсеналом».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Все вместе финал Лиги чемпионов не смотрели, был выходной, но смотрели вместе с тренерским штабом. Поздравили Матвея», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказался «ПСЖ» — 4:3. В составе французского гранда всё время встречи отыграл вратарь сборной России Матвей Сафонов.

5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

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