Валерий Карпин: Тюкавина отпустили из расположения сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность участия в товарищеском матче с Буркина-Фасо полузащитника Амира Ибрагимова, а также заявил, что нападающий Константин Тюкавин был отпущен из расположения национальной команды. Встреча пройдёт в пятницу, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Вероятность участия Тюкавина в матчах нулевая. Два дня назад Тюкавин начал тренироваться, а на 15 минут выпускать его нет смысла, поэтому отпустили его в клуб или отпуск. А вероятность дебюта Ибрагимова высокая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.