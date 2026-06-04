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Валерий Карпин: Тюкавина отпустили из расположения сборной России

Валерий Карпин: Тюкавина отпустили из расположения сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность участия в товарищеском матче с Буркина-Фасо полузащитника Амира Ибрагимова, а также заявил, что нападающий Константин Тюкавин был отпущен из расположения национальной команды. Встреча пройдёт в пятницу, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вероятность участия Тюкавина в матчах нулевая. Два дня назад Тюкавин начал тренироваться, а на 15 минут выпускать его нет смысла, поэтому отпустили его в клуб или отпуск. А вероятность дебюта Ибрагимова высокая», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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