Мадридский «Реал» не исключает вариант с покупкой центрального защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола, несмотря на подписание контракта с экс-футболистом «Ливерпуля» Ибраимы Конате. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский гранд может приобрести хорватского игрока в случае победы Флорентино Переса на президентских выборах. Сам Гвардиол хочет выступать за «Реал», однако «Манчестер Сити» не желает продавать 24-летнего защитника. Подчёркивается: «сливочные» не будут покупать футболиста по завышенной цене.

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: