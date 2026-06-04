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ЦСКА может побороться с «Зенитом» за игрока «Ботафого» ценой в € 7-8 млн — ESPN

ЦСКА может побороться с «Зенитом» за игрока «Ботафого» ценой в € 7-8 млн — ESPN
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ЦСКА и «Лион» проявляют интерес к правому защитнику «Ботафого» Витиньо. Эти клубы могут побороться с «Зенитом» за покупку 26-летнего футболиста. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, бразильский клуб оценивает Витиньо в € 7-8 млн.

Витиньо играет за «Ботафого» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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