Стартовый состав сборной Испании на товарищеский матч с Ираком

Сегодня, 4 июня, состоится товарищеский матч между сборными Испании и Ирака. Игра пройдёт на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. В качестве главного арбитра встречи выступит Флориан Бадштюбнер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав сборной Испании: Ж. Гарсия, Порро, Лапорт, Мартин, Гримальдо, Берналь, Гави, Ольмо, Ф. Торрес, Баэна, Б. Иглесиас.

Обе национальные команды примут участие на чемпионате мира 2026 года.

Последний раз сборные Испании и Ирака встречались в матче Кубка конфедераций 2009 года. В той игре испанская национальная команда одержала победу со счётом 1:0.

Сборная Испании располагается на второй строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иракская национальная команда занимает 57-е место в этом списке.

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