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Алаев назвал РПЛ самой безопасной лигой мира

Алаев назвал РПЛ самой безопасной лигой мира
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Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказал мнение, что РПЛ является самой безопасной лигой мира.

«Российская Премьер-Лига, не побоюсь этого слова, является самой безопасной лигой мира. Во многом это результат государственной политики и системы идентификации болельщиков. Раньше действительно случались различные инциденты, не только с файерами. Сейчас же, когда мне приносят отчёты по итогам сезона, читать их становится очень скучно. Есть ещё немного людей, которые злоупотребляют алкоголем, в среднем один такой случай на матч. Но в целом серьёзных происшествий практически не остаётся.

Пиво на стадионы мы пока ещё не вернули, но это уже тема для отдельной дискуссии и другой сессии. Поэтому всех ждём на стадионах. У нас абсолютно безопасно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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