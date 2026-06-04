«Манчестер Сити» готов заплатить «Реалу» € 90 млн за переход Вальверде — Конур

«Манчестер Сити» готовит предложение о покупке полузащитника и капитана мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на странице в социальной сети X.

По информации источника, 27-летний футболист стал одной из главных целей «горожан», готовых инвестировать около € 90 млн в этот трансфер.

В минувшем сезоне Вальверде принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: