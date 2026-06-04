Вандерсон: Луис Энрике и Дуглас Сантос заслужили поехать на ЧМ с Бразилией

Экс-футболист «Краснодара» Вандерсон высказался о попадании легионеров санкт-петербургского «Зенита» Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Луис Энрике и Дуглас Сантос едут на чемпионат мира, потому что они заслужили это своей игрой за «Зенит». К тому же, когда они приезжали в сборную Бразилии ранее, тоже проделывали хорошую работу», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Бразилии начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе С. Там её соперниками станут команды Марокко, Шотландии и Гаити.