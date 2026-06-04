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В «Манчестер Юнайтед» допустили, что могут выиграть АПЛ в следующем сезоне

В «Манчестер Юнайтед» допустили, что могут выиграть АПЛ в следующем сезоне
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Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада считает, что команда способна стать чемпионом Англии в ближайшие годы.

«В идеале мы сделаем это в следующем сезоне, а если нет, то через год. Думаю, наша команда в хорошем положении. В минувшем сезоне был достигнут значительный прогресс на поле, будем продолжать развиваться в этом направлении.

Продолжим инвестировать в различные сферы деятельности клуба. Есть и другие цели вне поля, которых мы хотели бы достичь. Одна из них — обеспечение финансовой устойчивости «Манчестер Юнайтед», внедрение коммерческих инноваций», — сказал Беррада в программе Inside Man Utd.

По итогам сезона-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в АПЛ.

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