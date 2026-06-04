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Франция — Кот-д'Ивуар: стартовые составы команд на товарищеский матч

Франция — Кот-д'Ивуар: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 4 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Игра пройдёт на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). В качестве главного арбитра выступит Себастьян Гисхамер из Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Сборная Франции: Меньян, Кунде, Юпамекано, Конате, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Олисе, Тюрам, Мбаппе.

Сборная Кот-д'Ивуара: Яхья Фофана, Дуэ, Синго, Агбаду, Конан, Кессье, Секо Фофана, Адингра, Диоманд, Диаките, Ваи.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Кот-д'Ивуар начнёт турнир в квартете E и сразится со сборными Эквадора, Германии и Кюрасао.

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