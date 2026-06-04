Родри отреагировал на слова Рикельме о готовности подписать его в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал слова кандидата на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме, пообещавшего купить его в случае победы на выборах.

«Я здесь, чтобы поговорить о чемпионате мира. Всё, что касается моего будущего, придётся отложить до окончания чемпионата мира», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Рикельме также обещал купить в «Реал» нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае победы на президентских выборах. Указанные выборы пройдут 7 июня. Вместе с Рикельме в них участвует действующий глава «сливочных» Флорентино Перес.

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