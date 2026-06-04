Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон: всегда восхищался и буду восхищаться Галицким

Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон: всегда восхищался и буду восхищаться Галицким
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Вандерсон высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Я давно не разговаривал с Галицким, но всегда восхищался и буду восхищаться им», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с сентября 2012 года по июль 2017-го, после чего перебрался в московское «Динамо». Всего на счету бразильца 50 голов за клуб, что делает его пятым бомбардиром в истории чёрно-зелёных. Вандерсон завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Всего в его активе 130 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге. Последним клубом в карьере бразильца стал «Атлетико Сеаренсе».

Материалы по теме
Сперцян уедет в Саудовскую Аравию? Всё упирается даже не в деньги для «Краснодара»
Сперцян уедет в Саудовскую Аравию? Всё упирается даже не в деньги для «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android