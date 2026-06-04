Экс-форвард «Краснодара» Вандерсон: всегда восхищался и буду восхищаться Галицким

Бывший футболист «Краснодара» Вандерсон высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Я давно не разговаривал с Галицким, но всегда восхищался и буду восхищаться им», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с сентября 2012 года по июль 2017-го, после чего перебрался в московское «Динамо». Всего на счету бразильца 50 голов за клуб, что делает его пятым бомбардиром в истории чёрно-зелёных. Вандерсон завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Всего в его активе 130 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге. Последним клубом в карьере бразильца стал «Атлетико Сеаренсе».