Ираола высказался о назначении на пост главного тренера «Ливерпуля»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола поделился эмоциями от назначения на эту должность.

«Я очень взволнован, очень взволнован. Потому что, как известно, «Ливерпуль» — большой клуб, огромный клуб, один из крупнейших в мире. Я всегда думал, что это особенный клуб.

Не нужно много, чтобы тебя привлёк «Ливерпуль». «Ливерпуль» — это «Ливерпуль».

Но, конечно, атмосфера, болельщики, клуб, игроки, возможность тренировать футболистов высшего уровня, возможность бороться за титулы. Я думаю, что не может быть ничего более привлекательного. Сложно найти что-то похожее, так что очень рад начать», — приводит слова Ираолы пресс-служба клуба на официальном сайте.

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