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Швеция — Греция, результат матча 4 июня 2026, счет 2:2, товарищеский матч 2026

Швеция на 90+6-й минуте упустила победу над Грецией в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике между сборными Швеции и Греции. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме (Швеция). Итоговый счёт игры — 2:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 20:00 МСК
Швеция
Окончен
2 : 2
Греция
0:1 Цимикас – 10'     1:1 Дьёкереш – 53'     2:1 Нильссон – 69'     2:2 Масурас – 90+5'    

На 10-й минуте защитник Константинос Цимикас вывел сборную Греции вперёд. На 53-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш восстановил равенство в счёте. На 69-й минуте вышедший на замену Густаф Нильссон забил второй гол шведов. На 90+6-й минуте нападающий Георгиос Масурас сравнял счёт.

На ЧМ-2026 сборная Швеции сыграет в группе F, где её соперниками станут Тунис, Нидерланды и Япония. Греция не вышла в финальную часть чемпионата мира, заняв четвёртое место в квалификации с Шотландией, Данией и Беларусью.

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