Швеция на 90+6-й минуте упустила победу над Грецией в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике между сборными Швеции и Греции. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме (Швеция). Итоговый счёт игры — 2:2.

На 10-й минуте защитник Константинос Цимикас вывел сборную Греции вперёд. На 53-й минуте нападающий Виктор Дьёкереш восстановил равенство в счёте. На 69-й минуте вышедший на замену Густаф Нильссон забил второй гол шведов. На 90+6-й минуте нападающий Георгиос Масурас сравнял счёт.

На ЧМ-2026 сборная Швеции сыграет в группе F, где её соперниками станут Тунис, Нидерланды и Япония. Греция не вышла в финальную часть чемпионата мира, заняв четвёртое место в квалификации с Шотландией, Данией и Беларусью.