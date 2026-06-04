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Матвей Кисляк интересен «Галатасараю» и «Бешикташу» — Эрен

Матвей Кисляк интересен «Галатасараю» и «Бешикташу» — Эрен
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«Галатасарай» и «Бешикташ» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. Об этом сообщает журналист Бурак Эрен на странице в социальной сети X.

По информации источника, несмотря на интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, «Галатасарай» продолжает следить за Кисляком.

В минувшем сезоне Кисляк принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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