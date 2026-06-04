Виктора Са убедило предложение «Сан-Паулу», игрок готов покинуть «Краснодар» — ESPN

Крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са близок к подписанию контракта с «Сан-Паулу». Вингер решил не продлевать трудовое соглашение с «быками», заканчивающееся 30 июня. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Са убедило предложение «Сан-Паулу» с контрактом до декабря 2029 года. Подчёркивается: «Краснодар» предлагал 32-летнему вингеру однолетний контракт. Однако футболиста не устроили срок нового соглашения и размер зарплаты.

Са играет за чёрно-зелёных с февраля 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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