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Испания — Ирак: Ферран Торрес открыл счёт на 16-й минуте товарищеского матча 2026

Испания — Ирак: Ферран Торрес открыл счёт на 16-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между сборными Испании и Ирака. Игра проходит на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. В качестве главного арбитра встречи выступает Флориан Бадштюбнер. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 1
Ирак
1:0 Ф. Торрес – 16'     1:1 Доски – 27'    

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Ферран Торрес.

Обе национальные команды примут участие на чемпионате мира 2026 года.

Последний раз сборные Испании и Ирака встречались в матче Кубка конфедераций 2009 года. В той игре испанская национальная команда одержала победу со счётом 1:0.

Сборная Испании располагается на второй строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иракская национальная команда занимает 57-е место в этом списке.

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