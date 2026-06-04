«Часть игры». Рикельме объяснил, почему окружение Холанда отрицает его связь с «Реалом»

Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме ответил, почему окружение нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда опровергло слова испанского бизнесмена о соглашении с норвежцем насчёт его перехода в «Королевский клуб» при условии победы Рикельме на президентских выборах. Также бизнесмен пообещал подписать полузащитника «горожан» Родри.

«Это часть игры. Лучше вас этого никто не знает. Подобное случалось и с Фигу, это часть футбола.

Как я уже говорил, игрока нужно защищать. Мы говорили об этом с представителем Родри. В случае с ним я прекрасно понимаю, что нужно будет общаться с «Манчестер Сити». Обстоятельства Родри отличаются от ситуации с Холандом.

Максимально с уважением относимся к клубу. У нас всё чётко и структурировано. Совершенно точно знаю, что, если буду президентом «Реала», эти два футболиста будут играть здесь, — приводит слова Рикельме AS.

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