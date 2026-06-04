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«Борнмут» объявил о назначении Марко Розе на пост главного тренера

«Борнмут» объявил о назначении Марко Розе на пост главного тренера
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Немецкий специалист Марко Розе стал главным тренером «Борнмута». О назначении официально сообщила пресс-служба английского клуба.

«Тренер, завоевавший множество трофеев, воспитавший молодых талантов и работавший с некоторыми из крупнейших европейских клубов, переходит в «Борнмут». Розе известен своим энергичным стилем, атакующим футболом и умением развивать молодых игроков. Он сделал впечатляющую карьеру в Австрии и Германии, тренируя клубы Бундеслиги, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы», — говорится на официальном сайте «Борнмута».

Ранее команду покинул испанский тренер Андони Ираола. В четверг, 4 июня, специалист возглавил «Ливерпуль».

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