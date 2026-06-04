Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Сочи» Иван Ломаев перешёл в «Челябинск»

Бывший голкипер «Крыльев Советов» и «Сочи» Иван Ломаев пополнил состав клуба «Челябинск» из Лиги Pari. Вратарь присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента. Контракт с футболистом подписан до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

«Иван дважды помогал своим командам повыситься в классе: «Чертаново» вместе с ним поднялось в Первую лигу, а «Крылья Советов» — в РПЛ. Сейчас у Ломаева за плечами четыре сезона в элите в составе самарцев и вызов в основную сборную России.

Рады видеть в Челябинске, Ваня», — говорится в сообщении пресс-службы «Челябинска» в телеграм-канале команды.