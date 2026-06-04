Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Сочи» Иван Ломаев перешёл в «Челябинск»

Экс-вратарь «Крыльев Советов» и «Сочи» Иван Ломаев перешёл в «Челябинск»
Комментарии

Бывший голкипер «Крыльев Советов» и «Сочи» Иван Ломаев пополнил состав клуба «Челябинск» из Лиги Pari. Вратарь присоединился к своей новой команде в статусе свободного агента. Контракт с футболистом подписан до лета 2027 года с опцией продления ещё на сезон.

«Иван дважды помогал своим командам повыситься в классе: «Чертаново» вместе с ним поднялось в Первую лигу, а «Крылья Советов» — в РПЛ. Сейчас у Ломаева за плечами четыре сезона в элите в составе самарцев и вызов в основную сборную России.

Рады видеть в Челябинске, Ваня», — говорится в сообщении пресс-службы «Челябинска» в телеграм-канале команды.

Материалы по теме
Новый тренер «Торпедо», долгожданный камбэк Юрана и вдруг — Билялетдинова. Главное в ФНЛ
Новый тренер «Торпедо», долгожданный камбэк Юрана и вдруг — Билялетдинова. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android