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«Торпедо» представило весь штаб нового главного тренера Александра Сторожука

«Торпедо» представило весь штаб нового главного тренера Александра Сторожука
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В тренерский штаб московского «Торпедо» вошли старший тренер Александр Орехов, тренер по физподготовке Антон Антонов, тренер вратарей Денис Пчелинцев и тренер-аналитик Георгий Сахвадзе. Об этом сообщает официальный сайт автозаводцев. Специалисты вместе работали в «Краснодаре», тульском «Арсенале» и «Ахмате».

В мая текущего года «Торпедо» возглавил российский тренер Александр Сторожук. На своём посту он сменил уволенного Олега Кононова. Последним место работы Сторожука оставался грозненский «Ахмат», которым он руководил с июня по август 2025 года. С ним команда потерпела четыре поражения в четырёх играх.

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