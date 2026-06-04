Батраков ценой в € 29-33 млн — самый дорогой игрок РПЛ по версии CIES, Кисляк — третий
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является самым дорогим футболистом Мир РПЛ по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Хавбек железнодорожников оценивается в € 29-33 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:
- Алексей Батраков («Локомотив») — € 29-33 млн.
- Педро («Зенит») — € 28-32 млн.
- Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 27-31 млн.
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – € 15-18 млн.
- Константин Тюкавин («Динамо» Москва) – € 15-18 млн.
- Манфред Угальде («Спартак») – € 9-11 млн.
- Велдин Ходжа («Рубин») – € 5,2-6,1 млн.
- Дмитрий Пестряков («Акрон») – € 5,2-6 млн.
- Брайан Хиль («Балтика») – € 4,3-5 млн.
- Максим Самородов («Ахмат») – € 3,5-4,1 млн.
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