Арбитру оказали медпомощь после столкновения с игроком в матче Франция — Кот-д'Ивуар

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Игра проходит на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). В качестве главного арбитра выступает Себастьян Гисхамер из Австрии. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого тайма судья Гисхамер столкнулся с полузащитником ивуарийцев Франком Кессье и не смог продолжать игру. На поле появилась бригада врачей. Арбитр возобновил матч после получения медицинской помощи.

Фото: кадр из трансляции

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Кот-д'Ивуар начнёт турнир в квартете E и сразится со сборными Эквадора, Германии и Кюрасао.