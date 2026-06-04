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Франция — Кот-д'Ивуар: Гела Дуэ сравнял счёт на 53-й минуте

Франция — Кот-д'Ивуар: Гела Дуэ сравнял счёт на 53-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Игра проходит на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). В качестве главного арбитра выступает Себастьян Гисхамер из Австрии. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
04 июня 2026, четверг. 22:10 МСК
Франция
Окончен
1 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Шерки – 45'     1:1 Дуэ – 53'     1:2 Диалло – 84'    

На 53-й минуте защитник африканцев Гела Дуэ, родной брат нападающего Франции Дезире Дуэ, сравнял счёт. Ранее, на 45-й минуте, полузащитник Райан Шерки ударом из пределов штрафной открыл счёт в матче.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Кот-д'Ивуар начнёт турнир в квартете E и сразится со сборными Эквадора, Германии и Кюрасао.

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