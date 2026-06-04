«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего сборной Кот-д'Ивуара — Africafoot

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести крайнего нападающего сборной Кот-д'Ивуара и «Хоффенхайма» Базумана Туре. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят усилить состав молодым и динамичным атакующим футболистом. Манкунианцы могут побороться с «Ньюкаслом» за подписание 20-летнего вингера.

В минувшем сезоне Туре принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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