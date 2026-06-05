Франция — Кот-д'Ивуар: Амад Диалло вывел африканцев вперёд на 84-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Игра проходит на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). В качестве главного арбитра выступает Себастьян Гисхамер из Австрии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте вингер Амад Диалло вывел ивуарийцев вперёд.

Ранее, на 45-й минуте, полузащитник Райан Шерки ударом из пределов штрафной открыл счёт в матче. На 53-й минуте защитник африканцев Гела Дуэ, родной брат нападающего Франции Дезире Дуэ, сравнял счёт.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Кот-д'Ивуар начнёт турнир в квартете E и сразится со сборными Эквадора, Германии и Кюрасао.