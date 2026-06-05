Куман: Думфрис в «Реале»? Я предпочёл бы, чтобы он перешёл в «Барселону»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на новости о готовящемся переходе правого защитника «оранжевых» и «Интера» Дензела Думфриса в мадридский «Реал».

«Я не знаю, завершён ли трансфер полностью, но если кто и заслуживает такого перехода, так это он. Однако я бы предпочёл, чтобы он перешёл в «Барселону», — приводит слова Кумана AS.

Напомним, Куман играл за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. Также нидерландский специалист занимал должность главного тренера каталонского клуба с 2020 по 2021 год.

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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