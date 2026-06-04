Сборная Испании не смогла победить Ирак в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Испании и Ирака. Игра проходила на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. В качестве главного арбитра встречи выступил Флориан Бадштюбнер. Матч закончился со счётом 1:1. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Ферран Торрес. На 27-й минуте защитник гостей Мерхас Доски восстановил равновесие.

Обе национальные команды примут участие на чемпионате мира 2026 года.

Последний раз сборные Испании и Ирака встречались в матче Кубка конфедераций 2009 года. В той игре испанская национальная команда одержала победу со счётом 1:0.

Сборная Испании располагается на второй строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иракская национальная команда занимает 57-е место в этом списке.

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