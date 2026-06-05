Хулиан Альварес «очень зол» на «Атлетико» по двум причинам — журналист Парадизо

Нападающий Хулиан Альварес «обижен и очень зол» на мадридский «Атлетико». Об этом сообщает All About Argentina со ссылкой на журналиста Лео Парадизо на странице в социальной сети X.

По информации источника, во-первых, форвард приложил значительные усилия, чтобы принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Альварес сыграл на уколах в связи с повреждением. После его отъезда на чемпионат мира — 2026 никто из клуба не поинтересовался состоянием его здоровья и не попрощался с ним.

Во-вторых, нападающий зол на «Атлетико», поскольку клуб не отвечает на предложение «Барселоны». Альварес расстроен из-за череды подобных событий.

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