Франция проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Франции и Кот-д'Ивуара. Игра проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция). В качестве главного арбитра выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Победу со счётом 2:1 праздновали игроки африканской команды.

На 45-й минуте полузащитник Райан Шерки ударом из пределов штрафной открыл счёт в матче. На 53-й минуте защитник африканцев Гела Дуэ, родной брат нападающего Франции Дезире Дуэ, сравнял счёт. На 84-й минуте вингер Амад Диалло вывел ивуарийцев вперёд.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Кот-д'Ивуар начнёт турнир в квартете E и сразится со сборными Эквадора, Германии и Кюрасао.