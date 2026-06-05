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Перес заявил, что «Реал» предложит € 150 млн за футболиста на следующей неделе

Перес заявил, что «Реал» предложит € 150 млн за футболиста на следующей неделе
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что «сливочные» предложат € 150 млн за футболиста, которого он не назвал.

«Во вторник я собираюсь сделать предложение в размере € 150 млн за отличного игрока из команды Лиги чемпионов! Это будет рекордное предложение в истории «Реала», — приводит слова Переса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали об интересе «сливочных» к нападающим Эрлингу Холанду («Манчестер Сити»), Майклу Олисе («Бавария»), полузащитнику Витинье («ПСЖ»), защитникам Алессандро Бастони («Интер») и Йошко Гвардиолу («Манчестер Сити»).

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