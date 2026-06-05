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«Трансфер уровня Роналду». Перес — о готовящемся предложении «Реала» на € 150 млн

«Трансфер уровня Роналду». Перес — о готовящемся предложении «Реала» на € 150 млн
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскрыл некоторые подробности анонсированного им трансфера на € 150 млн. При этом глава «Королевского клуба» не назвал имя футболиста, которого он намерен приобрести.

«Олисе? Прекрасный футболист, но это не он. Другой игрок. Это полузащитник или форвард. Холанд? Нет, это не он. Это не Доку

Этот игрок — суперзвезда. Люди не поверят, кто это! Трансфер уровня Криштиану [Роналду] с финансовой точки зрения.

Моё подписание будет не из АПЛ. Это молодой футболист», — приводит слова Переса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X.

«Реал» приобрёл Криштиану Роналду летом 2009 года за € 94 млн.

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