Флорентино Перес: сделки с Моуринью, Конате и Думфрисом уже оформлены

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об уже заключённых сделках на лето, о которых ещё не объявлено. По его словам, к команде присоединятся главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью и защитники Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензел Думфрис из «Интера».

«Мы подписали Дензела Думфриса. Сделки с ним, Конате и Моуринью уже оформлены», — приводит слова Переса Sport.es.

Ранее сообщалось, что мадридцы будут вынуждены заплатить «Бенфике» за португальского тренера отступные в размере € 15 млн. Пункт выкупа контракта Думфриса у «Интера», по данным СМИ, составляет € 20 млн. Конате покидает «Ливерпуль» бесплатно свободным агентом.