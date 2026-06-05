В Испании предположили, за какого игрока «Реал» готов заплатить € 150 млн

Мадридский «Реал» может предложить € 150 млн за полузащитника «ПСЖ» и сборной Португалии Жоау Невеша. Об этом пишет журналист COPE Арахна Родригес, специализирующийся на новостях о «сливочных».

Такой же позиции придерживается журналист и сосьос испанского гранда Пепе Альварес.

Ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес подчеркнул, что футболист, за которого он готов заплатить € 150 млн, играет на позиции полузащитника или нападающего, при этом не выступает в чемпионате Англии.

В минувшем сезоне Невеш принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: