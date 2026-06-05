Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Буркина-Фасо назвал игрока сборной России, который может доставить неудобства

Тренер Буркина-Фасо назвал игрока сборной России, который может доставить неудобства
Комментарии

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду выделил Алексея Батракова в составе сборной России перед товарищеским матчем.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Кто из состава сборной России может вам доставить наибольшие неудобства?
– Хотелось бы выделить Алексея Батракова. Это мобильный и быстрый футболист. Так же, как и Александр Головин. В целом сборная России – организованная команда, много достойных игроков. Нужно отметить, что несколько последних матчей результаты были не лучшими, поэтому завтра будет серьёзная битва за результат. Безусловно, сборная России хочет победить. Игра будет интересной, — приводит слова Абду официальный сайт РФС.

Встреча пройдёт в пятницу, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В первой встрече в текущую международную паузу сборная России уступила Египту (0:1).

Материалы по теме
Сборная Россия играет с африканским середняком! Матч с Буркина-Фасо в Волгограде. LIVE
Live
Сборная Россия играет с африканским середняком! Матч с Буркина-Фасо в Волгограде. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android