Тренер Буркина-Фасо назвал игрока сборной России, который может доставить неудобства

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду выделил Алексея Батракова в составе сборной России перед товарищеским матчем.

– Кто из состава сборной России может вам доставить наибольшие неудобства?

– Хотелось бы выделить Алексея Батракова. Это мобильный и быстрый футболист. Так же, как и Александр Головин. В целом сборная России – организованная команда, много достойных игроков. Нужно отметить, что несколько последних матчей результаты были не лучшими, поэтому завтра будет серьёзная битва за результат. Безусловно, сборная России хочет победить. Игра будет интересной, — приводит слова Абду официальный сайт РФС.

Встреча пройдёт в пятницу, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В первой встрече в текущую международную паузу сборная России уступила Египту (0:1).