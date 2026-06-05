Тренер сборной Буркина-Фасо рассказал, почему был отменён матч с дублем «Ротора»

Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду рассказал, почему был отменён матч со второй командой «Ротора» накануне товарищеской встречи со сборной России.

– Какие достопримечательности успели посмотреть в Волгограде за пять дней, которые вы тут провели? И удалось ли сыграть с «Ротором-2»?

– Из достопримечательностей – отель и стадион. Мы много времени уделили процессу восстановления и подготовки. Мы приехали играть в футбол. Тем более после игры мы полетим в Беларусь, где у нас также запланирована товарищеская игра.

Матч с дублем «Ротора» отменили, потому что был очень длительный перелёт, мы много времени провели в аэропорту. Поэтому мы решили не проводить эту игру, поберечь игроков и уделить больше внимания восстановлению и подготовке к игре со сборной России, — приводит слова Абду официальный сайт РФС.

Встреча сборной России с Буркина-Фасо пройдёт в пятницу, 5 июня, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В первом матче в текущую международную паузу сборная России проиграла Египту (0:1).